Тюменцы стали реже травмироваться на работе

В 2019 году в Тюменской области зафиксировано 396 случаев травматизма на производстве и 8 случаев профессиональных заболеваний. По данным Тюменского отделения Фонда соцстрахования, это 7,7% меньше, чем за 2018 год.

По сведениям ведомства, 55 несчастных случаев получили статус тяжелых, 15 случаев повлекли за собой смертельный исход.

Чаще всего рабочие получали травмы в таких сферах, как добыча полезных ископаемых ресурсов, строительство, лесное хозяйство, обрабатывающие производства, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг, где нарушение требований техники безопасности влекут серьезные последствие, в том числе здоровью работника.

Если в 2018 году тюменцы получали травмы на производстве, будучи в возрасте 31–40 лет, то в 2019 году несчастным случаям на производстве были подвержены 51-60 летние. Самым травмоопасным месяцем 2019 года стал октябрь.