Тюменская область - в тройке регионов-лидеров по молодежной политике

По итогам 2019 года Тюменская область заняла третье место среди регионов России по эффективности молодежной политики. Рейтинг эффективности региональных органов исполнительной власти, реализующих государственную молодежную политику опубликовало Федеральное агентство по делам молодежи.

Первое место в рейтинге занял Татарстан, на второй строчке - Ростовская область. Среди регионов Уральского федерального округа в первую двадцатку вошли Югра (4 позиция) и Ямал (19 место).

Федеральное агентство по делам молодежи оценило регионы по 85 пунктам, которые соответствуют основным направлениям деятельности государственной молодежной политики. Их разделили на 4 крупных блока: события, финансовая поддержка инициативной молодежи и НКО, обеспечение реализации государственной молодежной политики (институты; инфраструктура; коммуникации, нормативно-правовая база), комплекс мероприятий по приоритетному направлению текущего года.

Заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям, молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова отметила, что в регионе работа с молодежью основывается на формировании благоприятной среды для реализации потенциала. Сюда входят диалог и сотрудничество с различными сообществами, создание общественных пространств. В частности, театральный центр "Космос", тобольском и ишимский мультицентры "Моя территория", областной Студенческий центр, центр развития регионального кино и медиа "Медиаполис", а также "Контора пароходства" в Тюмени стали для молодежи площадками, где рождаются идеи, коллаборации и новые сообщества.

В 2018 году Тюменская область заняла 6-е место в аналогичном рейтинге.