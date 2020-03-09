Стоматологи дают тюменцам рекомендации для белоснежной улыбки

Цвет зубной эмали, по словам стоматологов, напрямую зависит от употребляемой пищи. Чтобы сохранить белоснежную улыбку, следует соблюдать несложные правила по питанию и регулярно посещать зубного врача.

Стоматолог-терапевт Марина Верещагина из Тюмени рассказала, какие продукты вредны для здоровья зубов, а какие помогут им стать крепче. Она отметила, что благоприятную среду для развития бактерий в ротовой полости создают продукты с большим содержанием сахара и углеводов – это всевозможные сладости. Микроорганизмы преобразуют сахар в кислоту, которая разрушает эмаль, в трещинки проникают микробы, развивается кариес, пульпит и другие болезни.

Вредны для зубов кофеиносодержащие напитки: они мешают кальцию усваиваться, а при постоянном употреблении на зубной эмали появляется желтый оттенок и темный налет. Газированные напитки негативно влияют на эмаль из-за повышенного содержания сахара, красителей и кислот. Продукты с крахмалом – белый хлеб, макароны, сдоба, чипсы – способствуют накоплению зубного налета и размножению бактерий.

Помогут удалить зубной налет свежие овощи и фрукты, например, яблоки, морковь. В процессе жевания они массируют и укрепляют десны, уничтожают бактерии и способствуют минерализации эмали. Необходимо употреблять продукты, богатые минеральными веществами: творог, изюм, грецкие орехи, морская рыба содержат кальций; гречка, зелень, цельнозерновая мука – фтор; мясо – витамин В12; яблоки, лимоны, квашеная капуста и смородина – витамин С, который нужен для профилактики кровоточивости десен.

Тюменский врач напоминает: между приемами пищи должно проходить достаточное время, около 4 часов, иначе, если постоянно что-то жевать, эмаль не будет успевать восстанавливаться и разрушающие ее процессы будут идти быстрее, пишет "Мегатюмень".