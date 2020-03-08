В Ялуторовске проведут фотоконкурс на весеннюю тематику

Конкурс фотографий "Весеннее настроение" проходит в Ялуторовске. Прием работ пройдет с 11 по 27 марта, среди участников выберут шесть авторов лучших снимков.

Как рассказала руководитель медиацентра Молодежного центра Ялуторовска Наталья Коркина, это традиционный конкурс для молодежи, которая очень мобильная с телефонами, камерами, другими гаджетами.

"Обычно присылают много работ. Победителей отмечаем ценными подарками из этой же сферы, чтобы у них остался стимул фотографировать, развивать навыки. Победителей пригласим в наш медиацентр, здесь они смогут продолжить развиваться", - отметила она.

Ранее на конкурс уже присылали фотографии, которые действительно запоминаются. Например, в 2019 году молодой человек был запечатлен в полете на фоне Ялуторовского острога. Автор снимка стал одним из победителей конкурса, пишет ИА "Тюменская линия".

Работы могут быть сделаны без привязки ко времени, но важно соответствие весенней тематике. У одних весна ассоциируется с Масленицей, кто-то снимает пробуждение природы, могут быть и постановочные кадры.

Для участия в конкурсе необходимо загрузить работу в альбом "Фотоконкурс "Весеннее настроение" группы Молодежного центра во ВКонтакте, сопроводив снимок информацией о себе.