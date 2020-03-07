Юргинский "Гипертонический патруль" проведёт профилактическую акцию

Школьники из отряда "Гипертонический патруль" посетят участников трудового фронта и ветеранов здравоохранения с профилактической акцией, которая пройдёт в сёлах Юргинского района в марте.

По словам фельдшера детской поликлиники Юргинской районной больницы и идейного вдохновителя деятельности отряда Ларисы Савельевой, волонтёры-школьники будут измерять артериальное давление у пожилых людей и рассказывать о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Среди ветеранов, которых планируют посетить волонтёры, есть немало медиков. Они могут стать примером для школьников, желающих получить медицинское образование. Благодаря участию в акции школьники смогут не только проявить внимание к ветеранам и позаботиться об их здоровье, но и пообщаться с теми, кто посвятил свою жизнь медицине.

Фельдшер рассказала, что в деятельности патруля принимают участие 20 школьников старше 14 лет. Половина из этих ребят в будущем планирует получить медицинскую профессию. Кроме теоретических знаний волонтёры обладают и практическими навыками. В случае необходимости ребята смогут провести сердечно-лёгочную реанимацию, помочь при обмороке и носовом кровотечении, которые возможны у больных гипертонией. Также своими полезными знаниями и навыками волонтёры делятся с ребятами помладше.

Работа гипертонического патруля организована на базе четырёх школ: Шипаковской, Лесновской и в двух корпусах Юргинской школы. На своих рабочих местах в этих школах волонтёры измеряют артериальное давление у педагогов и учеников, проводят классные часы у младших школьников по оказанию первой медицинской помощи, а также готовят информацию по профилактике.

Помощь в организации деятельности отряда оказывают медработники школ и педагоги, заведующие местных ФАПов, сотрудники Центра развития детей и молодёжи "Лидер" и комплексного центра социального обслуживании населения. Волонтёры-медики обратились с просьбой о помощи в приобретении тонометров к депутатам районной думы, т.к. в ближайшее время планируется создание отрядов в школах Плетнёво и Бушуево, и для этого необходимы дополнительные аппараты для измерения артериального давления, пишет ИА "Тюменская линия".