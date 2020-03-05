Тюменский омбудсмен провел прием по проблемам инвалидов

В Службе уполномоченного по правам человека в Тюменской области 5 марта состоялся личный прием людей и с ограниченными возможностями здоровья и их родственников. Особенностью его стало то, что помимо уполномоченного по правам человека Сергея Миневцева, свои вопросы посетители могли задать начальнику управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов областного департамента соцразвития Гульнаре Байматовой, директору Фонда социального страхования Динаре Поштаренко и председателю областной региональной организации "Всероссийского общества инвалидов" Евгению Кравченко.

Первой на прием пришла мама взрослого инвалида-колясочника с ДЦП. Предваряя свое обращение, женщина рассказала, что вместе с сыном смотрела трансляцию заседания совета по делам инвалидов и порадовались тому, что в Тюмени построят общественный центр. "Мы очень рады, что есть планы построить такой центр. Мы хотим, чтобы там обязательно была предусмотрена физическая реабилитация, чтобы занятия физкультурой и спортом для людей с поражением опорно-двигательного аппарата стали более доступными", - отметила она.

Участникам приема тюменка рассказала о проблемах по медицинской реабилитации взрослых с ДЦП, отсутствии в городе мастеров по ремонту электроколясок, а также поинтересовалось помощью по ремонту жилья. По каждому пункту женщина получила развернутые ответы и комментарии специалистов.

Всего на прием в этот день записались десять человек. По словам Серегея Миневцева, их обращения касались обеспечения средствами реабилитации инвалидов, доступной среды и ремонта жилья. обеспечение"

Комментируя итоги приема, уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев отметил эффективность встреч с приглашением специалистов из социальной сферы. Благодаря их участию, в возникающих вопросах можно разобраться сразу на месте, оперативно наметить план решения проблем.

"Приемы граждан мы проводим регулярно во всех муниципальных образованиях области с участием сотрудников прокуратуры, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, системы здравоохранения. Это обычная наша работа. В таком, как сегодня, составе работаем впервые и это позитивный опыт. Мы пригласили на прием инвалидов, их родственников по вопросам, связанным с обеспечением техническими средствами, средствами ухода, ремонту, доступности жилья и общественных пространств для инвалидов. Ежегодно за консультациями и помощью обращаются 50-60 человек с ограниченными возможностями здоровья, в основном по вопросам доступности жилья, внутриквартирного ремонта", - рассказал Сергей Миневцев.

Служба уполномоченного по правам человека в Тюменской области взяла на контроль решение озвученных на приеме вопросов.