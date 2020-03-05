Состоялась церемония награждения победителей конкурса "Лидер доверия потребителей – 2020" в ЯНАО

Фото: РКЦ «Кворум Сити».

Стали известны имена руководителей компаний и фирм-победителей конкурса "Лидер доверия потребителей – 2020" торжественная церемония награждения прошла в г. Ноябрьск.

Все номинанты были отмечены фирменными наградными элементами, цветочными композициями и дипломами победителя каждый в своей номинации, а также нагрудным знаком отличия. Все участники имели возможность принять участие в "Выставке достижений", пообщаться с коллегами-предпринимателями и сфотографироваться в стилизованной фотозоне Регионального конкура.

Конкурс проводился в целях: определения предприятий, отвечающих наилучшим стандартам качества продукции и обслуживания Клиентов, применяющих современные технологии и эффективные формы и методы цифровой коммуникации с потребителями в сфере торговли; постоянно повышающих культуру обслуживания населения; обеспечивающих положительную динамику роста оборота розничной торговли; уплату налоговых платежей; повышение профессионального уровня работников, улучшающих условия и обеспечивающих охрану труда, повышающих производительность труда, отличающихся межрегиональным взаимодействием.

Как отметил Алексей Голубовский, генеральный директор ООО РКЦ "Кворум Сити": "Содействие развитию малых городов севера Тюменской области одна из важных задач межрегионального сотрудничества. В рамках данной премии у предприятий есть возможность не только напрямую построить коммуникацию "бренд – потенциальный потребитель", но и обсудить взаимодействие в формате "B2B". Важной составляющей конкурсного отбора у нас всегда выступает независимая оценка непосредственными потребителями качества продукции, товаров и сервис при оказании услуг, а также заключения Экспертной комиссии".

В обработке анкет и заявок от участников, а также анализе деятельности самого предприятия были активно задействованы непосредственные потребители (через интернет-голосование в социальных сетях, участие в экскурсиях на предприятия или оценке в процедуре "Тайный покупатель"), а также органы исполнительной власти (в вопросе "чистоплотности" исполнения предприятиями обязательств перед государством). Подробная информация о Премии по ссылке.

Организаторы благодарят за поддержку деловых Партнеров мероприятия: Салехардский рыбный комбинат, Интерактивный смарт центр "Триумф" гостиницы "Белая медведица" и "Ямал".

Огромная благодарность Информационным партнерам конкурса: телерадиокомпании "Ноябрьск-24", порталам "НоябрьскИнформ", "Комсомольская правда" (Тюмень и Ямал), "Мегатюмень", "Аргументы и факты", "Афиша Тюмень", "Newsprom.ru", "Афиша Бизнес Событий. Тюмень", "ТопТюмень", "Events72.ru", "NB Life", рекламному информационному агентству "Инкейс72".

Источник: НП "Тюменский деловой Клуб", категория 12+.