Депутат Госдумы положительно оценил сотрудничество тюменских властей с обществом инвалидов

Власти Тюменской области эффективно взаимодействуют с региональными общественными организациями инвалидов, а инициативы людей с ВОЗ находят отражение в работе правительства и других органов власти области. Таким мнением с журналистом ИА "Тюменская линия" поделился депутат Государственной думы РФ, заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.

Ярким примером такого сотрудничества депутат назвал трудоустройство инвалидов в общественных структурах за счет квотирования рабочих мест. Этот опыт Тюменской области можно применять и в других регионах, считает депутат.

Специализированный форум-выставка "#возМОЖНОсти" также заслуживает внимания. он впервые прошел в Тюмени в декабре, и его участники позитивно оценили такой формат работы. На мероприятии были представлены лучшие социальные проекты региона, которые помогают психологические и физиологические барьеры. "Я участвовал в этом форуме и высоко оцениваю проекты, направленные на решение проблем конкретных людей с инвалидностью. Думаю, некоммерческие организации могут наиболее эффективно решать задачи по социальной интеграции людей. Но для этого им необходима поддержка власти. В Тюменской области эти коммуникации выстроены", - отметил Терентьев.

Недавние инициативы губернатора по созданию общественного центра для инвалидов, пересмотру имущественного ценза и продвижению произведенных инвалидами товаров депутат оценил позитивно. В последнем пункте особый интерес, по мнению Терентьева, вызывает инициатива о преференциях такой продукции в части государственных и муниципальных закупок.