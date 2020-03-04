В Тюмени обсуждают концепцию обустройства улицы Дзержинского

Как превратить улицу Дзержинского, где сохранилось много памятников деревянного зодчества, в пешеходную зону, обсудили накануне на первой дизайн-сессии в мультицентре "Контора пароходства". Эксперты из разных областей разрабатывали мастер-план нового проекта.

"Созданная территория должна стать не просто пешеходным маршрутом, соединяющим центр города с набережной. Здесь должно быть интересно проводить время всем горожанам. Именно для этого мы привлекаем специалистов в сфере дизайна, туризма, искусства, бизнеса, еvent-событий. Их идеи лягут в основу концепции, которая будет представлена для обсуждения всем тюменцам", — рассказал глава города Тюмени Руслан Кухарук.

Муниципальный контракт на реконструкцию улицы уже заключен. Подрядной организацией, разрабатывающий проект, стал "Институт "Ленгипрогор" (г. Санкт-Петербург), который работал, в частности, над 130-м кварталом в Иркутске.

"Объекты культурного наследия, которыми наполнена улица, притягивают население, они и станут главными аттракторами. Помимо этого мы планируем создать безбарьерную среду для отдыха всех поколений, здесь должны найти для себя кусочек среды, где будет уютно и комфортно, все горожане вне зависимости от возраста. Новый проект рассчитан в первую очередь не на туристический эффект, а на повседневность, чтобы каждый житель Тюмени хотя бы раз в неделю бывал в этом месте", — рассказывает генеральный директор "Института "Ленгипрогор" Юрий Перелыгин.

Дизайн-сессии проектных групп предполагают серию встреч. Следующая состоится 17 марта. Финальное очное слушание состоится 24 марта, где участники представят свои идеи организаторам и горожанам. Готовую концепцию на обсуждение тюменцев вынести в июне этого года, сообщили в комитете по связям с общественностью и СМИ администрации города Тюмени. После будет составлена проектно-сметная документация проекта, где будут определены окончательные сроки реконструкции улицы.