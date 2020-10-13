В Тюмени выставили на торги деревянное здание начала XX века

В Тюмени на торги выставлено двухэтажное деревянное здание вблизи берега реки Туры на пересечении улиц Казанской и Садовой. Дом № 41 на улице Казанской — выявленный объект культурного наследия.

Строение обшито тесом и обладает традиционной типологией, но выделяется своеобразным декором уличных фасадов, напоминающим мотивы лепного декора каменных зданий периода классицизма.

Памятник продается вместе с землей. Начальная цена дома площадью 128,7 квадратных метров составит 786 445 рублей, земельного участка площадью 703 "квадрата" —1,6 млн рублей.

"Среди возможных вариантов использования этого объекта после его реконструкции — создание гостевого дома с тематической составляющей и хорошо продуманной легендой. Расчёты по этой бизнес-идее уже размещены на сайте проекта "Объекты реновации"", — сообщает пресс-служба департамента имущественных отношений Тюменской области.

Торги пройдут в онлайн-формате 6 ноября, подать заявку на участие можно до 28 октября включительно.