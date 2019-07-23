Тюменцев приглашают на первую экскурсию по "Золотой линии Тюмени"

Презентация уникального пешеходного маршрута с аудиогидом "Легенды и символы Тюменской резьбы" состоится 26 июля. Мероприятие пройдет в 11.00 около первого объекта маршрута — по адресу Семакова, 1.

Проект осуществлен общественной организацией "Центр возрождения народных промыслов Тюменской области", которую возглавляет резчик-реставратор Вадим Шитов. После презентации маршрута Святослав Шитов проведет первую экскурсию по "Золотой линии Тюмени", а в дальнейшем все желающие смогут пройти самостоятельно к 12 историческим объектам маршрута, познакомиться с уникальной деревянной резьбой, украшающей старинные особняки, узнать об интересных людях, живших здесь или посетивших когда-то эти дома.

Если вы хотите, чтобы ваша экскурсия сопровождалась аудиогидом, необходимо скачать приложение на мобильное устройство на сайте izi.travel, загрузить тур "Легенды и символы тюменской резьбы" или воспользоваться QR-кодом на стенде около объекта.

На пути движения размещены стенды с информацией по объектам маршрута, где дублируется контент мобильного приложения. Аудиогид включается автоматически при приближении к каждому объекту. Экскурсия протяженностью 2 км займет 40–50 минут.

Проект осуществлен при поддержке департамента культуры Тюменской области в рамках программы поддержки СОНКО.