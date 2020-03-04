В тюменских селах создадут десять школьных музеев

Не менее десяти школьных музеев в сельской местности откроются в Тюменской области в ближайшие два года. Экспозиции создадут в рамках проекта "Музей без границ".
Школьников научат искать и отбирать экспонаты, реставрировать их, оформлять музейные витрины, проводить экскурсии. В селах будут организованы настоящие музейные команды, где у каждого ученика будет своя роль: кто-то станет археологом, кто-то научным работником, а кто-то экскурсоводом.
Проект реализуют члены Общественной организации многодетных семей Тюменской области "Радость". Они выиграли президентский грант и готовы помогать детям из деревень и сел создавать собственные музейные коллекции.
Создатели отмечают, что проект не только позволит детям получить серьезные профориентационные знания, но и поможет сохранить для истории предметы, которые без этого проекта, скорее всего, будут утрачены. Сейчас организаторы ищут энтузиастов, которые готовы пригласить их в свои деревни.
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