Тюменские школьники показали отличные знания немецкого языка

Итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку объявили в Тюменской области. В нем принимали участие 45 старшеклассников из разных районов юга региона, 24 подростка заняли призовые места.

Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, олимпиада по иностранным языкам проводится среди учеников 9-11 классов без деления на параллели. Участникам нужно показать умение понимать текст и излагать свои мысли.

Победителем стала ученица 9 класса тюменской школы №25 Элиза Йозефина Карташов. В числе призёров сразу 13 ребят из гимназии №83 г. Тюмени, а также ученики Переваловской школы Тюменского района, гимназии имени Н.Д. Лицмана и школы №9 г. Тобольска, гимназии ТюмГУ, гимназии №21, лицея №93, школы №26 и №92 г. Тюмени.

Интерес к немецкому языку у школьников появляется благодаря проведению в регионе различных тематических мероприятий. В их числе - выставки, презентации, мастер-классы по приготовлению немецких блюд, конкурс переводов в рамках Дней немецкой культуры в Тюменской. А участниками последнего областного конкурса переводов стихов и прозы "Немецкая муза" стали более 170 ребят.