В Тюмени пройдет открытый мастер-класс по продвижению проектов

Открытый мастер-класс от специалиста по созданию и продвижению фестивалей, форумов и спектаклей Наталии Сергеевской пройдет в Тюмени 29 февраля. Вход свободный, требуется регистрация.

Мероприятие будет проходить на площадке МТЦ "Космос", начало в 13:00. Эксперт расскажет, как продвигать проекты и спектакли, представит успешные кейсы и поделится своим опытом.

Принять участие в образовательной программе сможет каждый. Мастер-класс организован в рамках образовательной программы конкурса на реализацию творческих проектов и постановку спектаклей "ЦЕХ". Прием заявок на данный конкурс уже начался и продлится до 10 марта, пишет "Мегатюмень".

Отметим, Наталия Сергеевская – начальник отдела развития Большого театра кукол, организатор фестиваля "БТК-ФЕСТ". Она создала множество крупных форумов, лабораторий, гастролей и в 2019 году стала директором закрытия II Международного Большого Детского фестиваля.