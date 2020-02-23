В Тюмени возводят новые школы

В Тюмени продолжается строительство новых школ. Работы ведутся в районе ЖК "Звездный городок" и Европейском микрорайоне, а также в районе улиц Зелинского-Менделеева. Общеобразовательное учреждение возводят и в поселке Казарово.
Как сообщили в пресс-службе главного управления строительства Тюменской области, некоторые из возводимых зданий – объекты повторного применения, общеобразовательные учреждения проектной мощностью 1200 учебных мест. Аналогичные школы открылись в 2018 году в мкр
Ямальский-2 и в 2019 году – на улице Бориса Житкова в Тюмени, а также в 15 мкр города Тобольска.
На объекте, который расположился в районе улиц Николая Зелинского и Дмитрия Менделеева, уже завершены работы по устройству наружных сетей, теплотрассы, водопровода, выполнено погружение свай, готов фундамент здания, цокольный и первый этажи. Прокладываются инженерные сети в цокольном этаже здания.
В микрорайоне Европейский выполняется кирпичная кладка второго и третьего этажей здания школы, в течение лета строители рассчитывают выйти на внутреннюю отделку помещений.
Контракты на строительство этих двух школ были заключены в сентябре 2019 года, срок строительства - 22 месяца, ввод обеих школ планируется в 2021 году.
Школа в поселке Казарово откроет свои двери для учащихся уже в этом году, строители приступили к устройству кровли и остеклению. Строительство общеобразовательного учреждения ведется в рамках региональной программы по замене деревянных школ.
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