В Тюмени продолжится программа озеленения города

Более 8,1 тыс. деревьев планируют высадить в Тюмени в рамках программы озеленения. Больше всего – в Восточном округе: более 2,8 тыс. деревьев. С местами посадок можно ознакомиться на портале "Тюмень — наш дом", во вкладке "Зеленый город".

Как сообщил директор департамента городского хозяйства на заседании постоянной комиссии по социальному развитию Тюменской городской думы Семен Тегенцев, 1 989 деревьев высадят в Калининском, 1 852 шт. — в Центральном, 1 470 шт. — в Ленинском. План на 2020 год был разработан с учетом потребностей, предложений профессионального сообщества и синхронизирован с работами дорожных служб и ресурсоснабжающих организаций.

В частности, озеленение планируется на аллее Выпускников, бульварах Николая Чукмалдина, Анатолия Косухина, в скверах Тружеников тыла, Семейном, Депутатов. Победы, "Серебряные ключи", в Загородном саду, у церкви Лазаря Четверодневного, на улицах 30 лет Победы, Широтной, Хохрякова, Профсоюзной, Федюнинского, Пермякова, Волгоградской, Орджоникидзе, Льва Толстого, на Московском тракте и других.

До 1 апреля можно подать заявку на посадки во дворах в рамках акции "Посади дерево". Для участия нужно принять на общем собрании решение о проведении работ по озеленению территории, подать заявление в департамент городского хозяйства. Уполномоченные специалисты проведут оценку обследования дворовой территории, определят породный состав, который можно здесь высадить, сделают разметку, составят смету. Средства на приобретение посадочного материала и проведение работ будут компенсированы из городского бюджета.

Отметим, в 2019 году в рамках компенсационного озеленения было высажено около 8,5 тыс. деревьев на 153 объектах. Больше тысячи деревьев и почти 20 тысяч кустарников появились в рамках благоустройства дворовых и озелененных территорий, а также социально-значимых работ. Среди них - акции "Школьное дерево", "Посади дерево", пишет "Вслух.ру".