В Тюмени обновят сквер Болгаро-Советской дружбы

В управе Калининского округа прошло первое заседание рабочей группы по благоустройству сквера Болгаро-Советской дружбы. Ранее вопрос благоустройства представители управы обсудили с организациями и жителями ближайших домов.

В администрации Тюмени отмечают, что люди согласны с тем, что вопрос обновления сквера давно назрел, представители аптеки и детской поликлиники с нетерпением ждут мест, где мамочки с детьми смогут просто отдохнуть.

"На рабочей группе рассмотрели генеральный план благоустройства, внесли необходимые коррективы так, чтобы учесть все пожелания и сделать территорию комфортной и удобной для всех категорий жителей" - сообщают в администрации города.

Так на пока пустующей площадке появятся современная детская игровая зона с малыми архитектурными формами, воркаут-пространство с травмобезопасным покрытием, зоны тихого отдыха с новыми скамейками, парковые качели, скульптурная композиция и современная навигация. Кроме этого, газонов станет больше, а значит и станет больше и зелёных насаждений. На всей протяженности сквера планируют установить новые современные опоры освещения.

Особо в администрации города подчёркивают, что "на благоустройство не будет потрачено ни копейки бюджетных средств, все работы будут выполнены в рамках благотворительности коммерческими организациями города".