Сотрудника "ЛесПаркХоза" в Тюмени будут судить за дерево, упавшее на женщину с ребенком

17:17 23 января 2023
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Начальника отдела озеленения МКУ "ЛесПаркХоз", обвиняемого по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, рассмотрит один из судов Тюмени. 

По версии следствия, 24 июля 2022 года у жилого дома по улице Ватутина находившееся в аварийном состоянии дерево упало на женщину с ребёнком, причинив им телесные повреждения и сломав электросамокат, причиной инцидента стало ненадлежащее исполнение обвиняемым своих должностных обязанностей, в которые входило осуществление деятельности по содержанию зеленых насаждений на территории общего пользования города Тюмени, в также проведение обследования зеленых насаждений, в том числе и с целью выявления деревьев, представляющих опасность, и, подлежащих сносу. Как отмечает СУСК, здоровью 10-летней девочки был причинен легкий вред, ее мать не пострадала.

В ходе следствия обвиняемый в полном объёме возместил причиненный потерпевшим вред на сумму 329 тыс. рублей, иск удовлетворён в январе этого года, уточняют в обпрокуратуре.

Теги: иск , озеленение , прокуратура , СКР , суд , травмы
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