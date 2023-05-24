Более 600 тысяч цветов украсят клумбы Тюмени этим летом

В начале мая на территории Тюмени были высажены цветы на 25 городских объектах: в парках, скверах, озеленённых пространствах, на бульварах и площадях. Сейчас за ними проводится уход - полив и прополка, сообщает администрация города.

Всего летом тюменцев будут радовать цветочные композиции на более 90 городских пространствах. Общая площадь клумб составит 12,5 тыс. кв. м. На них высадят более 600 тыс. однолетников.

Город уже украшают цветочные клумбы в скверах Якова Неумоева, Льва Ровнина, Сибирском, Никольском, на Исторической площади, ул. Ямской, бульваре Детства. В скором преобразятся скверы Льва Ровнина, Славянский, Мужества, Комсомольский. Высадка цветов будет завершена до конца июня. Эти работы проводятся по заранее созданным эскизам.

Красота и состояние цветочных ковров также зависит и от жителей города. МКУ "ЛесПаркХоз" просит тюменцев бережно относиться к цветам и зеленым насаждениям и не загрязнять клумбы и газоны.