Четвертый сезон Международной акции "Сад памяти" начнется в субботу

18 марта в РФ стартует четвертый сезон Международной акции "Сад памяти", которая объединяет сотни тысяч небезразличных людей по всему миру, по акции планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны, сообщает деплеса ТО.

В этом году задача акции - не только напомнить о подвигах и героизме русского солдата, но и подчеркнуть, что сегодня страна так же сражается за мир без нацизма. Акция направлена и на решение экологических задач – озеленение городов, восстановление лесов и сокращение углеродного следа.

Акцию проводят Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, АНО "Сад Памяти", ВОД "Волонтеры Победы", ВОД "Волонтёры Леса" и Фонд памяти полководцев Победы.