Тюменские полицейские побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны

Фото пресс-службы УМВД России по Тюменской области

В канун 23 февраля тюменские полицейские побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны. Полковника милиции в отставке Петра Бабанина посетили заместитель начальника Управления уголовного розыска области Павел Робакидзе и руководитель музея УМВД России по Тюменской области Виктор Рычков.

В теплой обстановке офицеры нескольких поколений вспоминали службу прошлых лет, говорили о сегодняшних полицейских буднях и даже стоили планы на ближайшее будущее, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Петр Павлович - настоящий защитник своего Отечества. Его срочная служба совпала с Великой Отечественной войной. В 18-летнем возрасте он был призван на фронт. Хорошо подготовленным бойцом, обучение Петр Бабанин проходил в Канской полковой школе Красноярского края, 19-летний снайпер в августе 43-го принимал участие в форсировании Днепра. "Я помню, к Днепру подходили – казалось, еще немного и он наш! Всю ночь траншеи копали, а утром, только солнышко взошло, слышу гул… Мы уже фашистские самолеты по гулу определяли, они, словно собаки бешенные лаяли. Я тогда насчитал над нашими головами 22 самолета со свастикой. Бомбежка была сильной. Взрывы, крики, гул – все смешалось. Конечно, было страшно! Что скрывать – не понять: где небо, где земля! Но страх был не за себя, а за страну, землю русскую, за свою родину!". Хорошо помнит Петр Бабанин приказ командира 60 армии генерал-майора Ивана Даниловича Черняховского "Стоять насмерть!". После атаки с воздуха от 120 солдат и третьи не осталось и это вместе с ранеными и контуженными.

А потом был Ленинградский фронт. Довелось молодому Петру побывать на пустынных мертвых улицах Ленинграда. "Окна домов заклеены газетами. Как можно забыть кричащую пустоту Ленинграда? На улицах стояла, леденящая душу, тишина, от которой можно было оглохнуть. Это первое что бросилось в глаза. Город-призрак, город-тень… Здесь было жутко… Потом, на передовой мы не раз вспоминали эту пустоту. Мы прекрасно понимали, что от нас, наших действий, от всех в целом и от каждого в отдельности, зависит – вернется ли сюда жизнь, детский смех…"

После войны Петр Павлович поступил на службу в милицию. Более 30 лет он отработал оперативником. На его счету раскрытие множества преступлений, задержаний, преследований. Он всегда стоял на защите своего Отчества, своей страны, своих сограждан. В свои 95 лет Перт Бабанин полон сил и жизненной энергии: он ходит в баню и каждое утро обливается холодной водой. Он обладает хорошим чувством юмора, ценит честность и порядочность и очень много читает. А еще он готовится к празднованию 75-летия Победы. "Нас, ветеранов той войны, по области осталось чуть более 300. Это наш праздник! Буду встречать его в кругу внуков и правнуков, ради которых и ковалась эта победа!"