Тюменские ветераны-блокадники получат почетные знаки в честь 80-летия освобождения Ленинграда

27 января 2024 года отмечается 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в Тюменской области с 22 января проходят торжественные мероприятия, посвященные этой важной исторической дате, и чествование блокадников.

В настоящее время в Тюменской области проживают 54 ветерана Великой Отечественной войны, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и медалью "За оборону Ленинграда". Во всех муниципальных образованиях пройдут вручения почетных знаков "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады", учрежденных правительством Санкт-Петербурга, а также персональных поздравлений губернатора Тюменской области Александра Моора.