В Тюмени впервые состоялся матч по мини-футболу среди ветеранов боевых действий

В Тюмени впервые состоялся товарищеский матч по мини-футболу, в котором приняли участие ветераны боевых действий. Встречу посвятили Дню защитника Отечества.

В спортивной школе "Тура" сыграли "Ветераны" тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" и представители учреждения.

По итогам матчей команда ветеранов одержала победу со счетом 9:8. Всех участников наградили дипломами, медалями и сладкими призами.

"Во время игры было много интересных моментов, стремительных прорывов и красивых голов. Чувствовался спортивный дух, каждый участник получил удовольствие от игры! Планируем, что такие состязания будем проводить как можно чаще", - прокомментировали организаторы.

Теперь ветераны будут тренироваться и играть в футбол каждое воскресенье в новом зале гимназии № 4. Желающие присоединиться к команде могут обратиться к своему социальному координатору или по телефону: 69-69-02.