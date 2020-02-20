Ишимцы запекут на Масленицу чудо-рыбу

Чудо-рыбу длиной 4 метра продегустируют ишимцы на Масленицу, 29 февраля. Большую запеканку "По-славянски" вновь приготовят в огромной жаровне в виде символа города - рыбы-карася.

Профессиональный шеф-повар запечет блюдо в фольге из куриного филе, риса, капусты под сметано-сырной заливкой. Размер вкусности будет впечатляющим, все желающие смогут ее попробовать.

Творческий кулинарный мастер-класс начнется 29 февраля в Фестивальном парке в 12:00. В этот же день здесь развернется большой гастрономический фестиваль. В объемных казанах в лучших традициях русской кухни для ишимцев приготовят кашу, крестьянскую похлебку и морс из ягод.

Традиционные масленичные угощения: чай, блины и оладьи с "авторскими начинками" - станут прекрасным десертом к обеду. Ярким и зрелищным на празднике будет расписной масленичный поезд. Он проводит зиму веселыми гудками и песнями. Импровизированный локомотив проследует от Фестивального парка до железнодорожного вокзала и в обратном направлении, сообщили в администрации города.