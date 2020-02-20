Тюменцам напоминают о легальном способе заготовки древесины

Собирать валежник для собственных нужд бесплатно и без ограничений разрешено с 1 января 2019 года. Специалисты ГКУ "Тюменьлес" отмечают, что тюменцы всё чаще звонят в лесничества, чтобы предупредить о том, что будут осуществлять сбор, или чтобы получить консультацию.

"Ограничений по объему сбора валежника нет, что позволяет в отдельных случаях значительно экономить на покупке дров, — рассказывают в департаменте лесного комплекса Тюменской области. — Одно валежное дерево имеет объем 0,5 кубов, его можно распиливать, транспортировать любым удобным способом".

Специалисты подчеркивают, что валежник для собственных нужд нельзя передавать или продавать третьим лицам, а также нельзя заготавливать его "на заказ".