"Ткемале" стал победителем рейтинга тюменских ресторанов

Проект "Афиша Тюмень" подвел итоги народного голосования за лучший ресторан города. Опрос стартовал на странице в Instagram 3 февраля 2020 года.

Порадовать себя вкусными блюдами от профессиональных поваров в уютной атмосфере всегда приятно, поэтому в этот раз было редакция "Афиши Тюмень" решила выяснить, какому тюменскому ресторану отдают предпочтение подписчики.

Рейтинговым агентством "Сибирь" были отобраны 20 участников, готовых побороться за лидерство в народном голосовании.

По условиям конкурса для голосования в комментариях нужно быть подписанным на @afisha_kto и оставить один комментарий с номером любимого ресторана.

17 февраля состоялось подведение итогов, в результате которого было выяснено, что наибольшее количество голосов набрал ресторан грузинской кухни "Ткемале", получивший 63 комментария!

Второе место занял ресторанный дом "Александр", набравший в свою пользу 51 комментарий. Замыкает тройку лидеров ресторан "Кацо", за него было отдано 36 голосов.

Ресторан грузинской кухни "Ткемале" будет награжден специальным дипломом от "Афиши Тюмень". Поздравляем победителя!