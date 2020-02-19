Топ мероприятий в Тюмени ко Дню защитника Отечества

Проект "Афиша Тюмень" подготовил для тюменцев и гостей города подборку мероприятий в честь Дня защитника Отечества. Конкурсы, концерты, спектакли и кинопоказы на патриотическую тематику - в нашем Топе.

Второй Открытый Городской фестиваль-конкурс военно-патриотической песни "К подвигу героев песней прикоснись"

Второй Открытый Городской фестиваль-конкурс военно-патриотической песни "К подвигу героев песней прикоснись" пройдет в Доме культуры и творчества "Торфяник" с 19 по 21 февраля. Принять участие могут как дети от 7 лет и старше, так и взрослые.

Программа конкурса включает в себя 3 дня, каждый из которых даст возможность проявить свои творческие способности: продемонстрировать вокальные данные, артистизм и креативный подход к созданию уникального сценического образа.

В ходе отбора, который пройдет в 2 этапа, будут выбраны лучшие из лучших. Именно они выступят на заключительном гала-концерте.

Программа мероприятия следующая: 19 февраля состоится прослушивание конкурсантов, 20 февраля - резервный день конкурсных выступлений, 21 февраля - гала-концерт. Принять участие в конкурсе могут как сольные исполнители, так и дуэты, ансамбли, хоры. По итогам конкурса победители будут награждены грамотами и дипломами соответствующих степеней.

Анкеты-заявки на участие в Фестивале-конкурсе принимаются до 16 февраля 2020 года в электронном виде на почту dktorfjanik@mail.ru с пометкой "КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ" или в печатном виде по адресу г. Тюмень ул. Малышева, д. 26 ОСП ДКиТ "Торфяник" кабинет № 201 с 9:00 до 18:00. Согласие на обработку персональных данных для лиц до 18 лет заполняется законными представителями.

Когда: с 19 по 21 февраля

Где: Дом культуры и творчества "Торфяник", ул.Малышева, 26

Участие бесплатное

12+

Интерактивная программа "Армейская Академия"

Ребятам предстоит пройти испытания "на минном поле", в тире "Зоркий глаз", научиться танцевать "Яблочко", пройти "медкомиссию" и многое другое.

Проект создан в сотрудничестве с Тюменским высшим военно-инженерным командным училищем им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.

Когда: 20 февраля, 11:00

Где: Дворец Культуры "Нефтяник" им. В.И.Муравленко, ул. Осипенко, 1

Цена: 200 рублей

Принимаются коллективные заявки по телефону: 8(3452) 283233

0+

Урок мужества "Мальчишка с нашего двора"

Участники программы окунутся в историю афганской войны, встретятся с очевидцами тех событий и узнают о событиях того времени, зададут все их интересующие вопросы.

Предусмотрены выступления творческих коллективов, показ документального фильма о кампании в Афганистане, документальных сюжетов, чтения тематических стихотворений. Зрители узнают о подвигах воинов-интернационалистов, а также подвигах детей – современных героях нашей страны и об их мужественных поступках.

Приглашаются все желающие.

Когда: 20 февраля, 12:30

Где: МАОУ СОШ №67 (корпус 1), ул. Домостроителей, 2а

Цена: бесплатно

0+

Концерт "Солдатские песни. Хоровая капелла"

"Солдатские песни" – это сегодняшний взгляд художника на события древней и недавней истории России: "Меняются цифры, стираются даты, но в памяти вечно шагают солдаты"…

В программе:

Ларин – "Солдатские песни", Кантата для чтеца, народных голосов, академического хора и инструментального ансамбля;

песни времен Северной войны, Первой мировой и Гражданской войн, рекрутские и солдатские строевые песни.

Концерт охватит период истории русского воинства от монгольского ига до Великой Отечественной войны.

Когда: 22 февраля, 19:00

Где: Тюменская филармония, ул. Республики, д. 34

Цена: от 200 рублей

6+

Вечеринка "День защитника Отечества"

Отмечаем праздник "по-мужски"! Вас встретит самый очаровательный десант и обязательно угостит сухпайком. Солдатская каша, суровые бутерброды с салом и селедкой и многое другое!

Весь вечер для вас на сцене группа Jackpot. Развлекательная шоу-программа, потанцуем и попоем известные песни вместе с нашими группами-резидентами.

Призыв в ресторан "Максимилианс" в самом разгаре! Отмечаем День защитника Отечества до упада, а кто упал — тот сразу отжался!

Когда: 22 и 23 февраля, 20:00

Где: Ресторан "Максимилианс", ул. 50 лет Октября, 8 Б

Цена: 300 рублей.

18+

Экскурсия "С верой в победу"

Экскурсия посвящена Дню защитника Отечества. Она расскажет о трудовом подвиге тюменцев в годы Великой Отечественной войны.

Участники экскурсии узнают о работе промышленных предприятий и эвакогоспиталей, о подвигах уроженцев Тюменской области – Героях Российской Федерации. Они также увидят музеи и улицы, которые связаны с сохранением памяти о великом подвиге народа, и побывают в сквере Пограничников и на площади Губкина.

Когда: 23 февраля в 12:00 и 15:00

Где: старт экскурсии от музея "Городская Дума", ул.Ленина, 2

Продолжительность: 120 минут

Цена: 350 руб. – 1 этаж, 450 руб. – 2 этаж. Дети до 14 лет, пенсионеры: 250 руб. – 1 этаж, 300 руб. – 2 этаж. (Обязательно бронирование, количество мест ограничено)

Билеты на экскурсию продаются только в кассе музея "Городская Дума" (ул.Ленина, 2).

Телефон: +7 (3452) 45-35-90, +7929 266 7372

6+

Полная подборка мероприятий по ссылке: https://vk.com/wall-108606347_159454