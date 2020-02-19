Разгорается скандал в сообществе инвалидов Тюменской области

В среде инвалидов Тюменской области разгорается скандал. Сообщество выступает против активиста Андрея Романова, предъявляя ему обвинения в корыстности.

Речь об этом зашла на заседании рабочей группы 18 февраля, где обсуждались предложения для губернатора Александра Моора по совершенствованию областного законодательства и нормативно-правовых актов, касающихся улучшения жизни инвалидов.

Как сообщается в официальной группе "ВКонтакте" регионального отделения "Всероссийского общества инвалидов", на рабочем совещании присутствовал и Андрей Романов. Когда он понял, что участники совещания собрались и действуют в интересах всех инвалидов, а не подстраиваются под него, он демонстративно покинул заседание. Участники заседания сошлись во мнении, что Романов вводит их в заблуждение, а потом привлекает для участия в акциях и расценили это как шантаж.

"Романов не идет на контакт с нашей организацией. Мы ему предлагали стать ее членом, участвовать от имени организации - ему это неинтересно. Его не волнуют проблемы инвалидов в целом, его не волнуют наши системные вопросы, а интересует лишь личная материальная выгода. Мало того, что он дискредитирует нашу работу, он шантажирует органы власти, угрожая голодовками, митингами, акциями", - сказал председатель Тюменской областной общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" Евгений Кравченко.

Его поддержала председатель Тюменской областной организации "Всероссийское общество слепых" Галина Тунгусова: "Он [Романов - прим.редакции] решает собственные проблемы. Говорить продуктивно с членами комиссии он отказывается, выбрав путь контролера".

Как подчеркнула председатель Тюменской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих" Наталья Буракевич, есть инвалиды II группы, которые берут ипотеку, приобретают недвижимость, у них хорошая работа, пенсия. "Никто никогда не устраивает митинги и не жалуется. Здесь, я считаю, Романов преследует именно свои корыстные цели. Он так и заявил, что не выступает от общества других инвалидов, чтобы им помочь".

По итогам заседания участники рабочей группы в составе инвалидов, общественников, представителей органов исполнительной власти региона и правозащитных структур подготовили ряд предложений по предоставлению федеральных земель нуждающимся категориям, возможности увеличения имущественного ценза и приняли решение изучить опыт других регионов в этих вопросах.