Начинающих тюменских бизнесменов приглашают на бесплатное обучение

Образовательные проекты для предпринимателей разных возрастных категорий и сфер проведут в Тюмени и муниципальных районах региона в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Организатором выступит Инвестиционное агентство Тюменской области.

Как сообщили в департаменте инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области, в 2019 году прошло более 110 образовательных мероприятий для предпринимателей. В организации 16 тренингов принимала участие АО "Корпорация "МСП", шесть проектов организованы совместно с федеральной платформой для бизнеса "Деловая среда".

26 февраля в Тюменском технопарке на площадке "Точка кипения" стартует семинар "Шаг за шагом: самозанятые". Участники узнают о преимуществах самозанятости, особенностях перехода на налог на профессиональный доход, продвижении в социальных сетях и маркетинге, а также познакомятся с мобильным приложением "Мой налог".

С 2020 года Тюменская область присоединилась к экспериментальному проекту по самозанятым: с новым налоговым спецрежимом зарегистрировать бизнес стало проще. Для самозанятых граждан установлены льготные условия налогообложения, включая освобождение от предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности, ведения книги доходов и расходов. Вместо НДФЛ они оплачивают налог на профдоход по ставкам: 4% при расчёте с физлицами и 6% - для юридических лиц.

Подобные мероприятия будут проходить и в муниципальных районах Тюменского области в рамках проведения "Года сельского предпринимателя".