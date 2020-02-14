Феерическое шоу готовит вокал-бэнд "Матрица"

Фото организаторов

Вокал-бэнд "Матрица" представит вокальное шоу на сцене Дворца культуры "Нефтяник". Грандиозное зрелище назначено на 11 марта. Коллектив готовит уникальную программу, которая удивит гостей.

Группа состоит из четырех женских и четырех мужских профессиональных голосов. Молодые и энергичные ребята уверенно держатся на сцене, выглядят ярко, свежо и нравятся как ровесникам, так и зрителю старшего поколения как артисты, символизирующие собой прогрессивную российскую молодежь.

В программе шоу полюбившиеся хиты и новые треки. Коллектив создан в 2013 году. Артисты ежегодно участвуют в значимых мероприятиях: приемы главы города в честь Дня Победы и Дня города, а также в других важных событиях.