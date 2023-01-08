Тюменский виртуальный концертный зал стал одним из лучших

В 2022 году в России впервые состоялся Всероссийский конкурс лучших практик Виртуальных концертных залов. Работа Виртуального концертного зала Ишимского района признана одной из лучших практик России.

Конкурс проводился в рамках реализации федерального проекта "Цифровая культура" национального проекта "Культура". Основные цели конкурса - обмен творческими достижениями между Виртуальными концертными залами и изучение их возможностей по расширению зрительской аудитории.

На сегодняшний день в Тюменской области работает 32 виртуальных концертных зала. В Ишимском районе он был открыт в 2021 году на базе районного Дома культуры. В рамках конкурса Виртуальный концертный зал Ишимского района представил конкурсной комиссии свои лучшие реализованные творческие проекты.

Победители конкурса будут поощрены денежным призом, который смогут использовать для дальнейшего развития и укрепления материально-технической базы, сообщает департамент культуры Тюменской области.