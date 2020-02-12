Тюменец отправится в колонию строгого режима за пьяное вождение

14:35 12 февраля 2020
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Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 44-летнему местному жителю, повторно пойманному пьяным за рулем.

3 декабря 2019 года автопатруль ДПС обратил внимание на "ВАЗ-2109", который двигался на парковке возле ТРЦ "Гудвин". У водителя при себе не оказалось документов. У мужчины были признаки опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования в наркологическом диспансере он отказался.

В 2016 году тюменец уже осуждался за пьяную езду к штрафу в 200 тыс. рублей, который полностью не оплатил, а в 2017 году к условному лишению свободы.

На этот раз суд назначил мужчине 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и на 3 года лишил его права управления транспортом.

Теги: пьяные водители
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