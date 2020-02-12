"Русская компания" заводит интернет и ТВ в тюменские новостройки

Региональный оператор связи "Русская компания" выстраивает плодотворное сотрудничество с тюменскими застройщиками. Провайдер обеспечивает многоквартирные дома интернетом, кабельным телевидением и домашней телефонией еще на этапе сдачи объектов, благодаря чему новоселы имеют возможность подключения к услугам связи на самых ранних сроках и планирования ремонтных работ с учетом грамотной прокладки всех сетей в своей квартире.

Как рассказал генеральный директор ООО "Русская компания" Сергей Мальцев, тюменский оператор связи на данный момент представлен в 90% новостроек города. "Наш интерес в сотрудничестве – обоюдный: застройщик может похвастаться тем, что сети уже заведены в дом, а значит, жилье готово для сдачи под ключ, в том числе с интернетом, телевидением и домашним телефоном", - отметил руководитель компании.

Специально для жильцов "Русская компания" готовит памятки о том, какие кабели подведены в доме, какие услуги связи можно подключить и как это сделать. Новоселам рекомендуют обращаться к специалистам, чтобы грамотно проложить сети внутри квартиры, определить место для wi-fi роутера и другого оборудования, а не вносить значительные корректировки уже после окончания ремонта и отделки.

При подписании договора на услуги связи, еще на этапе отделочных работ в помещении, квалифицированные сотрудники "Русской компании" прокладывают кабель, выводят розетки, при этом абонентская плата начинает начисляться с момента включения услуг связи.

Узнать подробнее о технической возможности подключения многоквартирного дома к услугам связи от "Русской компании" можно на сайте http://www.t72.ru/, а также по телефону: 39-00-39.