Тюмень борется за попадание в топ-10 конкурса "Город России-2021"

Фото в Инстаграм: @andrey.li

Тюмень участвует в традиционном конкурсе "Город России-2021", который проходит на интернет-площадке. Россияне своими голосами выбирают самый привлекательный, узнаваемый и символической город. Результаты подводят в конце года, поэтому за период проведения позиции участников постоянно меняются.

Сейчас Тюмень занимает 13 место, получил более 30 тысяч голосов. При этом в 2021 году областная столица уже поднималась ранее на первое место благодаря активности тюменцев. Поэтому у города есть все шансы войти не только в первую десятку, но и в тройку лидеров, пишет "Вслух.ру".

Голосование проводится бесплатно, без регистраций и смс-подтверждений. Нужно пройти на официальный сайт город-россии.рф, выбрать город, собрать картинку и подтвердить выбор. С одного IP-адреса принимается один голос в сутки.

На данный момент лидируют Ставрополь, Курск и Севастополь. Всего в списке 83 города.

В 2020 году Тюмень заняла 18 место. Самый высокий результат – 7 место был в 2012 году, когда конкурс проходил впервые.