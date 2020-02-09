Для тобольской молодежи реализуют образовательный проект "Я-Лидер"

Образовательный проект для молодежи "Я-Лидер" реализуют в Тобольске. Встречи подразумевают самый разный формат: митапы, воркшопы, сторителлинги и печа-кучи.

Задачи данных мероприятий – развить у тобольских подростков и молодых людей лидерские качества. Автором проекта выступила победитель Всероссийского конкурса профмастерства работников молодежной политики, заместитель директора Центра реализации молодежных и профилактических программ Людмила Курдова.

Первый митап "PROсебя" состоится 4 марта. В неформальной обстановке участники найдут общие интересы, углубятся в процесс самопознания, выявят свои сильные и слабые стороны. Кроме того, они узнают об энергетическом балансе и дисбалансе, овладеют нескольким приемам самодиагностики и научатся уважать свою личность, не становясь при этом эгоистом, пишет "Тюменская область сегодня".

Узнать подробности о проекте можно по телефону: (3456) 22-78-74, отдел молодежных программ МАУ "ЦРМПП".