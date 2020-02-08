Мобильные приложения упрощают жизнь тюменцев

Жители Тюмени могут установить на свои смартфоны мобильные приложения, которые значительно упрощают жизнь. Например, с помощью таких программ в телефоне можно быстро записаться к врачу, спланировать маршрут в общественном транспорте, проверить успеваемость детей в школе.

Приложение "Медицина 72" дает возможность в несколько кликов самостоятельно записаться на прием к врачу, а также записать родных и близких. Специальный раздел "Послы жизни" предлагает вести дневник здоровья, расписание приема медикаментов и даже получать уведомления о пропущенных приемах препаратов.

Для учеников и их родителей полезным будет приложение "Образование 72". Здесь можно посмотреть расписание уроков и домашнее задание, проверить оценки и провести анализ успеваемости, узнать о предстоящих родительских собраниях.

Если вы планируете поездку на общественном транспорте, присмотритесь к приложению "Транспорт 72". Оно позволяет ознакомиться с любым маршрутом пассажирского транспорта, расписанием движения, местоположением остановочного пункта. Можно найти подходящий вариант проезда, увидеть текущее положение транспорта на карте, узнать расписание работы общественного транспорта.

В приложении "ЖКХ 72" пользователи отправляют показания приборов учета по лицевым счетам, оплачивают коммунальные услуги. Здесь же собрана информация об управляющих компаниях, их контактах, режимах работы, можно при необходимости получать графики потребления по услугам и значения по переданным показаниям.

Приложение "ЗАГС 72" дает возможность записаться в электронную очередь для подачи заявления или получения услуги, а также получить основную информацию по государственным услугам и органам ЗАГС, пишет "Тюменская область сегодня".