Тюменцам напоминают о часах тишины

По тюменскому закону о тишине запрещено шуметь с 22.00 до 08.00 в будни и с 22.00 до 09.00 в выходные и праздничные дни. Также в нашем регионе действует "тихий час" в дневное время для отдыха детей - с 13.00 до 15.00. Если соседи регулярно нарушают эти правила, то им грозит штраф.

В первую очередь следует попробовать договориться с шумными соседями – зачастую проблему можно решить мирным путем. Однако если, несмотря на переговоры, люди продолжают нарушать установленный закон, то в дневное время следует обращаться к участковому, а вечером и ночью – в дежурную часть УМВД России по г. Тюмени по номерам 291-600 или 02. Они должны выслать на место отряд ППС. Любителям громких звуков в неустановленное время может грозить штраф от 1 до 2 тыс. руб. для физических лиц, 10-20 тыс. руб. для должностных и 50-200 тыс. руб. для юридических.

Если обращения в органы правопорядка и штрафы не действуют, то можно обратиться в прокуратуру. Для этого потребуется заручиться поддержкой владельцев нескольких соседних квартир и зафиксировать факт превышения допустимого уровня шума. Это может сделать сотрудник Роспотребнадзора или независимый эксперт, которые специальными приборами измерят уровень шума и выдадут соответствующий документ. Наказание за шум может быть разным, вплоть до лишения права собственности на "громкое" помещение, если источник шума магазин или кафе, пишет "АиФ - Западная Сибирь".