Что изменится в России с 1 октября?

В октябре в силу вступят обновлённые законы. О новшествах гражданам рассказали на сейте Госдумы.

Бесплатные прививки будут ставить в частных клиниках

Теперь бесплатные прививки, включенные в национальный календарь вакцинации, можно будет сделать не только в государственных, но и частных клиниках. Новая норма даст гражданам возможность вакцинироваться в привычном и удобном месте, у специалиста, которому они доверяют.

Детские выплаты будут приходить только на карту "Мир"

Выплаты на первого и второго ребенка до трех лет будут зачисляться только на карту "Мир". Ежемесячное пособие могут получать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года. При этом доход на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума в регионе.

Военнослужащим и правоохранителям повысят зарплату

На 3,7 % будут повышены оклады военных - контрактников и срочников, полицейских, таможенников, пожарных, сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, некоторых сотрудников Фельдъегерской службы.

Медработники для допуска к работе должны пройти аккредитацию

Медицинские и фармацевтические работники для допуска к работе должны проходить аккредитацию. Сведения об аккредитованных будут отражаться в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

Общедоступные каналы можно бесплатно смотреть в интернете

Граждане получат бесплатный доступ к телеканалам первого и второго мультиплекса в интернете. Будет обеспечено единство содержания телеканалов во всех средах распространения. Для этого Роскомнадзор установит необходимые требования к программному обеспечению.

Сотовые операторы будут делиться с Роскомнадзором данными об абонентах

Операторы связи будут обязаны предоставлять Роскомнадзору по запросу некоторые данные об абонентах – юрлицах и ИП, в частности, об используемом ими пользовательском оборудовании, факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений. Это часть мер, направленных на борьбу с серыми сим-картами.

Устанавливается контроль над иностранными электронными кошельками

Налоговые резиденты должны сообщать об операциях с использованием электронных средств платежа, предоставляемых зарубежными финансовыми организациями, если сумма таких операций в год превышает 600 000 руб. (или эквивалентную сумму в иностранной валюте). За несоблюдение этих требований административный штраф составит от 20 % до 40 % от общей суммы таких операций за отчетный год.

Защита неквалифицированных инвесторов

Вводится тестирование неквалифицированных инвесторов перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Это поможет людям оценить свои знания и принимаемые риски. Тесты будут бесплатными и без ограничений на пересдачу. Это повысит финансовую грамотность людей и поможет им оценить риски до того, как они вложат свои деньги. При этом у тех, кто не смог успешно сдать тест, остается возможность купить любой инструмент, но на сумму не более 100 000 руб. за одну сделку и под специальное уведомление о принятии на себя рисков.

Посимо этого, в октябре будут обновлены требования к НКО-иноагентам. Теперь им считается в том числе российская компания, которая получает деньги или имущество от российских юрлиц, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы или лица без гражданства.

С 3 октября запрещается возглавлять религиозные группы и участвовать в них подозреваемым в финансировании терроризма, иностранцам и лицам без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания и проживания в РФ и лицам, в действиях которых суд обнаружил признаки экстремистской деятельности.

18 октября

Изменения в процедуре банкротства финорганизаций

Изменения направлены на предупреждение банкротства финансовых организаций, ускорение применяемых к ним процедур в случае отзыва лицензии, расширение полномочий АСВ и функций временной администрации. В этих случаях временная администрация обладает полномочиями, аналогичными тем, которые есть у арбитражных управляющих в рамках применяемых в делах о банкротстве процедур.

С 28 октября начинают действовать изменения в госрегистрации недвижимости. Подавать заявление о госрегистрации прав и прилагаемых к нему документов в регистрационный орган можно будет через нотариуса (за исключением случая, если заявителем выступает кадастровый инженер).

Вводятся следующие сроки для регистрации второго и последующих ДДУ после регистрации ДДУ с первым участком долевого строительства: 5 рабочих дней – в случае поступления заявления в бумажном виде; 3 рабочих дня – в случае поступления заявления в электронной форме; 7 рабочих дней – в случае подачи заявления через МФЦ. Кроме того, максимально допустимый размер машино-места теперь не ограничивается.

С 31 октября начнётся создание информационной системы сведений о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В ней будут данные о прохождении работниками ряда профессий обязательных медосмотров, а также о медицинских освидетельствованиях иностранных граждан и лиц без гражданства.

Иностранцы и лица без гражданства будут обязаны проходить медосвидетельствование на наличие или отсутствие у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции. Главы регионов будут определять перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение такого освидетельствования.

Закон позволит предотвращать завоз и распространение на территории РФ опасных инфекционных заболеваний.