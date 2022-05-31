Строителям детсадов и школ Тюменской области выдали 1,5 млрд рублей аванса

Более 1,5 млрд рублей из регионального бюджета получат компании-подрядчики, возводящие социальные объекты на территории Тюменской области, средства пойдут на стопроцентную предоплату стройматериалов и оборудования, сообщил губернатор Александр Моор.

Новая мера поддержки строительной отрасли оказывается в рамках принятого в марте Закона Тюменской области, который в сложной экономической ситуации позволяет менять условия заключаемых госконтрактов и при необходимости выплачивать подрядчикам авансы.

"Предоплату получили компании, занятые на возведении 11 социальных объектов в Тюменской области. Общая сумма составила более полутора миллиардов рублей. Эти средства направлены на строительство пяти школ в Тюмени и Тюменском районе, двух детских садов в областной столице, Центра гимнастики в Тобольске, Центра культуры и досуга в селе Гусево Тюменского района", - сообщил Моор.

По словам губернатора, ранее у строительных компаний не было необходимых средств для стопроцентной предоплаты поставщикам материалов и оборудования. Работа по рассмотрению заявок на получение авансов для строительства соцобъектов в регионе продолжается.