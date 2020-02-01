В Ялуторовском остроге впервые пройдет спектакль в формате бродилки

Источник фото: группа "Ялуторовский острог" в ВКонтакте

Иммерсивный спектакль-приключение "Весенние чудеса" пройдет в Ялуторовском остроге с 25 по 29 февраля. Впервые организаторы готовят представление в таком формате: спектакль-бродилка.

Как рассказала заведующая Ялуторовским острогом Нина Бещенцева, постановка предназначена для детей всех возрастов и взрослых. Посетителям предстоит разгадать загадки, пройти испытания, какие – держится в секрете. Действие будет проходит в разных частях острога, всего будет организовано восемь тематических площадок. На каждой из них гостей встретит сказочный персонаж, с помощью которого они станут частью мини-спектакля, пишет ИА "Тюменская линия".

Так как показы спектакля будут проходить в преддверии масленицы, то гостей будут ждать традиционные блины и чай из самовара. С 1 марта острог ожидает поток туристов, поэтому иммерсивный спектакль запланирован до конца февраля, однако при успехе и групповых заявках увлекательную программу организаторы могут продлить.

Представления начнутся с 25 февраля и будут проходить в 10, 12, 14 и 16 часов. Необходима предварительная запись по телефону: 8 (34535) 2-05-95.