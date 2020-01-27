На "Сохранение лесов" в Тюменской области направят 364 млн рублей

15:00 27 января 2020
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На финансирование регионального проекта "Сохранение лесов" в Тюменской области в 2020 году выделено 364 млн рублей: 166 млн руб. — из федерального бюджета, 198 млн руб. — областного бюджета.

Деньги направлены на укомплектовывание филиалов техникой и оборудованием, увеличение площадей восстановления лесов и количества посадочного материала

Так, в этом году в регионе будет закуплено 26 единиц лесопожарной техники — грузопассажирских автомобилей, снегоболотоходов, гусеничных тракторов, а также 665 единиц лесопожарного оборудования. Впервые в филиалах ГБУ "Тюменская авиабаза" появятся беспилотники — 10 квадрокоптеров вертолетного типа и 1 квадрокоптер самолетного типа, сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области.

Теги: охрана лесов
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