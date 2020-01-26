В Тюмени пройдут показательные выступления водителей силовых структур

Госавтоинспекция Тюменской области

#СпецоперацияЛед пройдет на льду реки Туры в Тюмени 23 февраля. Перед зрителями выступят лучшие водители силовых структур: полиции, МЧС, Росгвардии не только Тюменской области, но и соседних регионов.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области, в этот день в поддержку идей дорожной безопасности пройдут также заезды автоспортсменов-дрифтеров и трековые гонки на льду, в которых примут участие лучшие гонщики Урала. С показательными выступлениями выйдут инспекторы ДПС, которые продемонстрируют задержание правонарушителей со стрельбой и применением приемов рукопашного боя. Запланировано выступление парашютистов ДОСААФ.

Также в рамках мероприятия на набережной будут организованы площадки для юных зрителей: сборка и разборка настоящего оружия, выставки оружия, ретро-автомобилей и боевой техники. Зрителей будут угощать горячим чаем.