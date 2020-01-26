Талантливые дети Викулово получат награды по итогам 2019 года

Почти 250 воспитанников творческих объединений из Викулово получат награды по итогам 2019 года в рамках праздника "Таланты года", который состоится 26 января в местном Доме культуры. Культработники уверены, что это мероприятие делает творческие коллективы еще более сплоченными, а сами дети получают заряд бодрости на последующий год.

Как рассказала режиссер массовых представлений Викуловского ДК Анна Кондыгина, праздник пройдет уже в четвертый раз. Уже ведется активная подготовка к нему: организаторы оформляют сцену, готовят сценарий, концерт, мультимедийное сопровождение по каждому коллективу, подарки для детей.

"Этот праздник – добрая традиция признания заслуг детей в хореографии, вокале, театре, инструментальном искусстве. 244 наших воспитанника будут отмечены наградами – все они посещают творческие объединения Дома культуры", - отметила она.

Всего на базе Викуловского ДК действуют восемь творческих объединений. Количество детей с каждым годом увеличивается. Талантливых, способных, одаренных школьников становится больше. На празднике воспитанникам предстоит выступить в различных номинациях, а затем им вручат грамоты, пишет ИА "Тюменская линия".

По итогам 2019 года наибольшее число медалей в копилку достижений Викуловского Дома культуры внесли образцовый ансамбль танца "Фиеста", руководитель Елена Шубина, театральная студия "Зазеркалье", режиссер Наталья Лукъященко, вокальный ансамбль "Сюрприз", художественный руководитель Анна Кондыгина. Эти коллективы стали лауреатами международных и всероссийских конкурсов.