В Тюмени пройдет конкурс среди школьных поваров

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе "Лучший школьный повар города Тюмени". Профессиональное состязание проводится ежегодно в рамках проекта "Здоровая школа", а его организатором выступает городская администрация.

Заявки принимаются до 3 февраля 2020 года на электронный адрес: ViпоgгаdоvаОV@tуumеn-сitу.гu. К ней следует прикрепить фотографию в униформе на светлом фоне, а также фотографию конкурсного горячего блюда из рыбного фарша в оригинальном оформлении на основе продуктов детского питания (СанПиН 2.3.2.1940-05) с соблюдением технологии приготовления школьных блюд.

В конкурсе могут участвовать официально трудоустроенные повара-бригадиры и рядовые повара школьных столовых с действующей санитарной книжкой. Соревнование будет проходить в два этапа: интернет-голосование и очное тестирование участников на знание санитарно-эпидемиологических требований, пишет "Тюменская область сегодня".

Победители получат звание лучшего школьного повара года и денежные призы. Награждение состоится в июне 2020 года.