Тюменцы жертвуют ненужные вещи на благотворительность

Тюменцы сдали на благотворительность 500 килограммов вещей в рамках акции "Планируй налегке". Одежду в хорошем состоянии передали экоактивистам, они распределят их между нуждающимися.

Как рассказали организаторы акции, жители города принесли 50% взрослой и 50% детской одежды, из нее лишь 10% оказалась непригодной к дальнейшему использованию. Также неравнодушные граждане отдавали новые вещи с бирками, игрушки и книги. Взамен тюменцы получали блокнот осознанного планирования на 2020 год.

Собранные вещи передали волонтерам: 40% отдадут по городским благотворительным организациям разного профиля, 20% вещей направят малоимущим в сельскую местность, 10% вещей реализуют в социальных магазинах. Часть средств от продажи или проведения акции будут перечислены на благотворительность, пишет "Вслух.ру".

"Я искала возможность сдать свои вещи, чтобы они пошли не на переработку, а нашли новых хозяев. Поэтому здорово, что появляются такие акции. Думаю, что это очень полезно", — поделилась участница акции Софья Девятьярова