Тюменцам напоминают, куда сообщать о наледи на дорогах

По прогнозу синоптиков, сегодня ночью в Тюмени ожидаются похолодание до –18º...–20º и гололедные явления. Сообщить об образовании наледи, гололеда на остановке общественного транспорта, дорожном полотне остановочных карманов и пешеходных переходах можно на портал "Тюмень — наш дом".

"Чтобы не допустить наледи, которая может возникнуть из-за перепада температуры, дорожная техника вышла на усиленный режим сплошного прометания и уборки снега. В ночную смену специалисты проведут профилактические противогололедные мероприятия. В первую очередь будут обработаны путепроводы и съезды с мостов", — рассказал директор МБУ "Тюменьгормост" Николай Грибоедов.

Также будут обработаны остановочные карманы, тротуары, пешеходные переходы и подходы к социальным учреждениям. В ночную смену выйдет более 350 единиц спецтехники.