Тюменцам предлагают проголосовать за лучшего фотографа города

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" запустил рейтинг фотографов в социальной сети Инстаграм. У подписчиков проекта есть возможность поддержать своим голосом одного из тридцати участников голосования. Итоги станут известны 28 января.

Красивые и качественные фотографии, конечно, способны порадовать абсолютно любого человека. Поэтому в этот раз "Афиша Тюмень" решила выяснить, какому тюменскому фотографу отдают предпочтение жители города.

В Инстаграме 14 января стартовал опрос, в котором путем народного голосования определится лучший фотограф Тюмени. Каждый подписчик может проголосовать за понравившийся вариант. Заходи, принимай участие и следи за ходом голосования. Итоги будут подведены через две недели.

Самые известные фотографы были отобраны рейтинговым агентством "Сибирь". Ознакомиться с полным списком вы можете в посте с голосованием.

Фотограф, набравший больше всего голосов, будет награжден специальным дипломом от "Афиши Тюмень", который станет знаком качества, присвоенным жителями и гостями города.