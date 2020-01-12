Тюменцам напоминают об опасности катания на плюшках с берегов рек и озер

Инспекторы ГИМС Тюменской области обращают внимание любителей зимнего активного отдыха и рыбаков на соблюдение правил безопасности. Есть участки, где лед непрочный, а значит выход на поверхность водоемов может привести к ЧП.

Лед на тюменских озерах и реках уже прочный, но все же остаются места, где необходимо проявить особую внимательность. Например, участки, где происходит сброс теплой воды: лед там промерзает неравномерно, а значит есть риск провалиться в холодную воду.

Опасность ледовой поверхности можно определить по внешним признакам. Если ледовое покрытие по виду рыхлое и пористое, белого цвета, а вода вытекает из лунок или трещин, слышны звуки треска и хлюпанья - немедленно уходите на берег.

Спасатели также напоминают правила поведения при нахождении в ледяной воде: не паникуйте, сбросьте с себя все вещи, которые вешают выбраться. Старайтесь держаться на плаву и громко звать на помощь. Двумя руками упритесь в край льда, снимите обувь, если в нее уже набралась вода. Все действия должны быть направлены на то, чтобы не обломать край льда. Выбираться нужно так: навалиться на лёд грудью и постараться вытащить сначала одну, а потом и вторую ногу. Если под лёд провалились несколько человек, то следует выбираться из воды по очереди, помогая друг другу, оставаясь на льду в лежачем положении. Все лучше делать быстро, чтобы не получить переохлаждение. Выбравшись на берег, нужно срочно вызвать скорую помощь, снять по возможности мокрую одежду и попить чего-нибудь горячего, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".