Команды из Тюмени будут бороться за награды фестиваля "КиВиН-2020"

Фото из группы команды КВН "Наполеон Динамит" ВКонтакте

Команды из Тюменской области подали заявки на участие в фестивале КВН "КиВиН-2020", который состоится с 12 по 25 февраля в Сочи.

На официальном сайте международного союза КВН опубликован список заявленных команд – всего их более 620. Большую Тюменскую область представят 16 сборных: "Сделано в Сибири", "Русь", "Праздник", "ЗапСиб" из Тюмени. "Чё Каво", "Без-Славные", "Северяне" - из Сургута, "Газпром трансгаз Югорска" и "Трое в НасТрое" - из Югорска, "Сборная ЮГУ" - из Ханты-Мансийска, "Лесная сборная" - из Нягани, "Хор с Уральских гор" из Кондинского района, а также "Вероника" из Нижневартовска, "Балаганчик" из Салыма, "ИП Бондарев" из Надыма. Еще одна команда "Джентльмены удачи" объединила участников из Тюмени и Кургана. Много команд ожидается из других регионов Урала - окончательный список еще формируется, пишет "Вслух.ру".

Официальное открытие фестиваля и первый тур начнется 13 января. 17 января станут участники второго тура. 23 января в Зимнем театре Сочи пройдет традиционный гала-концерт. Состав сезона Высшей лиги КВН 2020 года будет обнародован 24 января.

На фестивале выступят финалисты Высшей лиги КВН - команда "Наполеон Динамит" из Тюменской области и "Борцы. Северный десант" из Сургута. Обе команды в сезон идти не собираются, но в дальнейшем могут появиться в спецпроектах клуба.