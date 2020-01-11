Тюменцы отмечают Международный день "Спасибо"

Международный день "Спасибо" значится в календаре праздников на 11 января. Тюменские психологи отмечают, что этот день можно использовать для выражения благодарности, однако лучше говорить "спасибо" близким и родным почаще.

"Благодарить нужно за любой опыт. Каждый человек нас чему-то учит. Только при взаимодействии друг с другом мы получаем тот бесценный опыт, который воздействует на нас и формирует нашу личность. Благодарить можно не только людей и не только в Международный день "спасибо". Каждый вечер перед сном нужно вспоминать прожитый день и мысленно благодарить за него бога, судьбу, небо, провидение – то, во что вы верите. Такая рефлексия позитивно влияет на самого человека: он приобретает положительные эмоции", - поделилась тюменский психолог Александрина Вепрева.

В 2020 году Международный день "Спасибо" выпал на субботу. Поэтому тюменцам будет проще выкроить время, чтобы поблагодарить родных, близких, друзей, пишет "Тюменская область сегодня".